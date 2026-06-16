Sofía Flores Rocha y Jorge Alejandro Marín Rodríguez efectuarán sus esponsales, en fecha próxima.

Ellos, reciben de su familia y amistades los mejores deseos de dicha y prosperidad y, desde luego, les ofrecen algunas reuniones para despedirlos de la soltería.

Entre las celebraciones, la que ofrecieron en honor a Sofía, Carla y Enriqueta Contreras Bretherton. por lo que, como excelentes anfitrionas, reunieron elementos que agradaron a la festejada y a las invitadas.

Ahí, Marcela Rocha Arredondo y Marcela Flores Rocha, mamá y hermana de la futura novia, quienes compartieron su felicidad.

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Al igual, grupos de amigas.

El festejo, cálido, con detalles para recordar.