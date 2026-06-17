PALOMA CELEBRA SUS 15 AÑOS

Paloma Juárez Ortiz festejó sus 15 años con una estupenda celebración.

Emocionada, con sus papás: J. Refugio Juárez Ceniceros y Diana Ortiz y su hermano Alonso Juárez Ortiz, recibieron a los invitados en la Sociedad Potosina La Lonja.

Transformaron el lugar con una serie de elementos que agradaron a la selecta concurrencia.

Ahí, seres queridos, compañeros de colegio y grupos de amigos.

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Ellos, le expresaron a su gran amiga, los mejores deseos de éxito en los proyectos de su vida.

La atmósfera multicolor, plena de sorpresas y sonrisas.