Un grupo de golfistas compartieron su afición y pasión por el deporte escocés, en una cálida convivencia.

Ellas, participaron en la Gira de Golf Femenil Zona Centro que se llevó a cabo en su última etapa en el Club Campestre de San Luis.

Las jugadoras, tanto del Club Anfitrión como invitadas de La Loma Residencial Club de Golf y de algunos estados del país convivieron entusiasmados en el tradicional rompe hielo que les reservó atractivas sorpresas y un agradable ambiente.

El encuentro con ¡gran armonía y alegría!

La acción del torneo concluyó ayer por la tarde con una comida de premiación a las ganadoras.