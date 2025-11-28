¡CÁLIDA CONVIVENCIA!
GIRA DE GOLF FEMENIL ZONA CENTRO
Galeria
1/3
Un grupo de golfistas compartieron su afición y pasión por el deporte escocés, en una cálida convivencia.
Ellas, participaron en la Gira de Golf Femenil Zona Centro que se llevó a cabo en su última etapa en el Club Campestre de San Luis.
Las jugadoras, tanto del Club Anfitrión como invitadas de La Loma Residencial Club de Golf y de algunos estados del país convivieron entusiasmados en el tradicional rompe hielo que les reservó atractivas sorpresas y un agradable ambiente.
El encuentro con ¡gran armonía y alegría!
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La acción del torneo concluyó ayer por la tarde con una comida de premiación a las ganadoras.
no te pierdas estas noticias
CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”
Redacción
SE LLEVA A CABO CON GRAN ÉXITO EN SU CUARTA EDICIÓN
Papa León XIV llama a la paz en su histórica visita a Turquía
AP
Turquía recibe al papa León XIV con honores militares y un llamado a la paz en medio de tensiones globales.