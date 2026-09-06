logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Rock in Rio desata su jornada más pesada

Fotogalería

Rock in Rio desata su jornada más pesada

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

Cristóbal

Festejó su cumple

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Cristóbal González Cordero cumplió dos años de vida y festejó con una fiesta entre primos y amigos.

Fiesta temática y organización familiar

Sus papás: Francisco González Humara y María del Carmen Cordero Pérez organizaron la celebración, para la que eligieron como temática "La Granja", por lo que todos los detalles fueron alusivos, como las invitaciones y la ambientación al aire libre.

Contacto con animales y regalos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En una tarde de intensa alegría los pequeños conocieron y estuvieron en contacto con algunos animalitos como borregos, chivos, pollitos, patos y conejos.

Al final del festejo, Cristóbal obsequió a los niños unas vacas de peluche.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Excompañeros
Excompañeros

Excompañeros

SLP

PULSO

Amistad, tradición y recuerdos

Jugadores
Jugadores

Jugadores

SLP

PULSO

Triunfan en el golf

Citlali
Citlali

Citlali

SLP

PULSO

Bienvenida a su familia política

Luis Fernando
Luis Fernando

Luis Fernando

SLP

Maru Bustos

Emotiva Comunión