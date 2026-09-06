Cristóbal
Festejó su cumple
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Cristóbal González Cordero cumplió dos años de vida y festejó con una fiesta entre primos y amigos.
Fiesta temática y organización familiar
Sus papás: Francisco González Humara y María del Carmen Cordero Pérez organizaron la celebración, para la que eligieron como temática "La Granja", por lo que todos los detalles fueron alusivos, como las invitaciones y la ambientación al aire libre.
Contacto con animales y regalos
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En una tarde de intensa alegría los pequeños conocieron y estuvieron en contacto con algunos animalitos como borregos, chivos, pollitos, patos y conejos.
Al final del festejo, Cristóbal obsequió a los niños unas vacas de peluche.