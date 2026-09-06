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Rock in Rio desata su jornada más pesada

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Rock in Rio desata su jornada más pesada

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Luis Fernando

Emotiva Comunión

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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En una misa muy emotiva, en la que estuvo acompañado de sus seres queridos y amigos, Luis Fernando Córdova Kemp realizó su primera comunión.

Misa emotiva en la Parroquia de San Agustín

Fue en la Parroquia de San Agustín del Pedregal donde el pequeño recibió este sacramento de manos del presbítero Salvador González Vásquez.

Luis Fernando estuvo acompañado por sus papás Luis Fernando Córdova y Daniela Kemp, así como de sus padrinos Patricio de la Cruz y Ana Gaby Cabral.

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Momento solemne de la comunión

El instante más emotivo fue cuando el sacerdote le dio la hostia y el vino consagrados en la Eucaristía.

Al finalizar la celebración, Luis Fernando acompañado de sus papás y padrinos depositó ante la imagen de la Virgen de Guadalupe un ramo de flores blancas.

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