EXPERTAS JUGADORAS

EXPERTAS JUGADORAS

¡CÓMO CRECES!

Por Redacción PULSO

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
Angel Leonardo Zapata González festejó su cumpleaños número dos con una estupenda celebración con sus primos y amigos.

A fin de sorprender a su pequeño hijo, Oskar Zapata Cano y Alejandra González Cavazos integraron elementos de buen gusto, que también agradaron a los invitados. La temática del festejo fueron los autos de carreras, por lo que los detalles como las invitaciones, la piñata, el pastel y una serie de detalles fueron alusivos.

En un encuentro de intensa alegría, los pequeños jugaron, participaron en algunos concursos y recibieron atractivos regalos.

Eso sí, ¡vaya sonrisas!

