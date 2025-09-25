¡CÓMO CRECES!
Galeria
1/3
Angel Leonardo Zapata González festejó su cumpleaños número dos con una estupenda celebración con sus primos y amigos.
A fin de sorprender a su pequeño hijo, Oskar Zapata Cano y Alejandra González Cavazos integraron elementos de buen gusto, que también agradaron a los invitados. La temática del festejo fueron los autos de carreras, por lo que los detalles como las invitaciones, la piñata, el pastel y una serie de detalles fueron alusivos.
En un encuentro de intensa alegría, los pequeños jugaron, participaron en algunos concursos y recibieron atractivos regalos.
Eso sí, ¡vaya sonrisas!
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias