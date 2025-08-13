logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Fotogalería

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡DERROCHAN ENERGÍA!

NADAR, JUGAR FUTBOL Y PÁDEL, LES ATRAE

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

El Camping del Club Campestre de San Luis finalizó con una mañana de acción extrema y agradables sorpresas.

Los pequeños campistas disfrutaron de la adrenalina, la velocidad y la emoción de los gokarts.

Así, vivieron una agradable experiencia.

Ello, como parte de las actividades de clausura de las actividades de verano en el club para los campistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las mañanas de asueto para los niños y adolescentes resultaron muy dinámicas y activas.

Descubrieron habilidades para el tenis, el pádel, el futbol y la natación.

Los pequeños que practican estas disciplinas deportivas reafirmaron sus conocimientos en las mismas y a través de la práctica mejoraron su estilo y técnica.

Así, vivieron unos días de asueto de lo más divertidos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

INTERESANTES EXPERIENCIAS
INTERESANTES EXPERIENCIAS

INTERESANTES EXPERIENCIAS

SLP

Maru Bustos

APRENDIERON DISCIPLINAS DEPORTIVAS

¡DERROCHAN ENERGÍA!
¡DERROCHAN ENERGÍA!

¡DERROCHAN ENERGÍA!

SLP

Maru Bustos

NADAR, JUGAR FUTBOL Y PÁDEL, LES ATRAE

AYER HOY MAÑANA
AYER HOY MAÑANA

AYER HOY MAÑANA

SLP

Alicia Villasuso

ATMÓSFERA MULTICOLOR
ATMÓSFERA MULTICOLOR

ATMÓSFERA MULTICOLOR

SLP

PULSO

CIRCO A LA CARTA EN EL CLUB LIBANÉS