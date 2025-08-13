¡DERROCHAN ENERGÍA!

El Camping del Club Campestre de San Luis finalizó con una mañana de acción extrema y agradables sorpresas.

Los pequeños campistas disfrutaron de la adrenalina, la velocidad y la emoción de los gokarts.

Así, vivieron una agradable experiencia.

Ello, como parte de las actividades de clausura de las actividades de verano en el club para los campistas.

Las mañanas de asueto para los niños y adolescentes resultaron muy dinámicas y activas.

Descubrieron habilidades para el tenis, el pádel, el futbol y la natación.

Los pequeños que practican estas disciplinas deportivas reafirmaron sus conocimientos en las mismas y a través de la práctica mejoraron su estilo y técnica.

Así, vivieron unos días de asueto de lo más divertidos.