¡Lo lograron!

Entre sonrisas, abrazos y recuerdos compartidos, egresados de secundaria del Colegio Motolinía celebraron el cierre de una hermosa etapa y el inicio de nuevos proyectos en sus vidas de estudiantes.

La generación 2023-2026 se reunieron en una espectacular fiesta, donde disfrutaron una noche muy especial, acompañados de sus familias y amigos.

Ahí, los jóvenes se encontraron con una serie de detalles que reservaron sus papás para esta ocasión.

Un video de diversas actividades en el colegio durante los tres años de secundaria, emotivas palabras de despedida, el brindis, una exquisita cena, mesa de botanas y dulces, formaron parte de esta noche que recordarán por siempre.

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