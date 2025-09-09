GENERACIÓN 83-85 DEL ICG SALESIANO

Los amigos que cursaron sus estudios en el Instituto Carlos Gómez Salesiano se encontraron en una celebración.

El motivo, por demás interesante, para festejar ¡en grande! que cumplieron 40 años de haber egresado de este plantel educativo.

Integran la generación 83-85, una de las más audaces y perseverantes en sus anhelos y, desde luego, suman éxitos en su vida profesional.

Los organizadores reunieron una serie de elementos de los 80s’, a fin de que sus compañeros de la época de clases compartieran felices en la reunión y recordaran esta etapa de sus vidas.

Así, entusiasmados, charlaron de sus proyectos a emprender.

Sobre todo, expresaron su alegría por volver a verse y por la convivencia que resultó por demás emotiva.

Eso sí, ¡vaya entusiasmo!