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RENATA ¡AL AGUA!

CELEBRA SU CUMPLE CON UNA ALBERCADA

Por Maru Bustos PULSO

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
A

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Renata Cordero Berrones cumplió diez años y lo festejó con una albercada.

Sus papás: Ricardo Cordero y Mariana Berrones la apoyaron con la serie de detalles que eligió para la fiesta, como lo fue la temática, las invitaciones, la ambientación del jardín y la decoración del pastel conmemorativo.

Feliz, Renata se reunió con sus primos y amigas, entre ellas, compañeras del colegio, quienes le expresaron su afecto y le desearon lo mejor.

En una atmósfera multicolor disfrutaron de una tarde de intensa diversión.

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Participaron en juegos, concursos y recreación acuática.

Así, el convivio se prolongó con gran alegría.

Eso sí, ¡qué energía!

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