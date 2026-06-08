RENATA ¡AL AGUA!
CELEBRA SU CUMPLE CON UNA ALBERCADA
Galeria
Renata Cordero Berrones cumplió diez años y lo festejó con una albercada.
Sus papás: Ricardo Cordero y Mariana Berrones la apoyaron con la serie de detalles que eligió para la fiesta, como lo fue la temática, las invitaciones, la ambientación del jardín y la decoración del pastel conmemorativo.
Feliz, Renata se reunió con sus primos y amigas, entre ellas, compañeras del colegio, quienes le expresaron su afecto y le desearon lo mejor.
En una atmósfera multicolor disfrutaron de una tarde de intensa diversión.
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Participaron en juegos, concursos y recreación acuática.
Así, el convivio se prolongó con gran alegría.
Eso sí, ¡qué energía!
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