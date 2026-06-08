DIOS AMA, A LOS QUE NO SON BUENOS
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Pbro. Lic. Salvador Glez. Vásquez.
El único ser que nos libra del mal, es solamente Dios.
El Señor, nunca impone una condena; y su manera de salvar, es llenándonos amor.
El poder Divino, está fortalecido por el amor. Ya que, el amor, es lo que hace de Dios, un ser todopoderoso.
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Y, amándonos, es como Dios nos mueve a la conversión.
El Señor, puede llevarnos a cambiar de rumbo, con tan solo una mirada de amor.
Porque, no hay enemigo que no sea vencido, ante la presencia amorosa del Señor.
Esa, fue la experiencia de Mateo, a quien Dios lo miró con amor; y eso, lo movió a hacer un cambio en su vida.
Dice el Evangelio: "En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió" . ( Mt.9).
Hay hombres malos, que ocupan una mirada de amor.
El hombre necesita ser visto, para entender, que hay alguien a quien le importa su vida.
Cuando alguien se interesa por el otro, este será motivado, y podrá cambiar su modo de vivir.
Aunque, la mirada de Jesús, no es de condena, tampoco de amenaza; Dios, nos ve con amor.
Por eso, Jesús puso sus ojos, en aquellos que andaban mal, para llevarlos al cambio.
El Señor, siempre tuvo una mirada amorosa, para aquellos, que habían errado.
Y, pesar del juicio de los "bien-portados", Jesús convivió, con los que no eran tan buenos. Porque, eran ellos, los que lo necesitaban. Y para aquellos que lo juzgaban por convivir con los malos, tuvo una respuesta: "No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos". (Mt.9).
El hombre rebelde necesita de Dios; el que obra mal, no cambiará con el rechazo.
El día, que encontremos al ser que nos mire con amor, nuestra vida tendrá una razón.
Cuando sintamos la mirada de Dios, la existencia tendrá un cambio.
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