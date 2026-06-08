SEBASTIÁN RECIBE LA COMUNIÓN

Sebastián de la Maza Navia reafirmó su amor a Dios, al efectuar emocionado su primera comunión.

Acompañada de sus papás: Daniel de la Maza y Prisca Navia llegaron a la parroquia de San Agustín del Pedregal, donde se llevó a cabo la celebración.

Estuvieron su padrino Josep Vilet, seres queridos y amistades, quienes compartieron su alegría por este día especial.

El presbítero deseó al niño que su vida sea de amor, generosidad y respeto a Dios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Enseguida, durante la Eucaristía le impartió el sacramento, ante la emoción palpable en su rostro.

Al concluir, la familia y amigos lo ovacionaron y le desearon bienestar en su vida.

Más tarde se ofreció una estupenda recepción, donde los invitados le felicitaron.