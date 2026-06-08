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SEBASTIÁN RECIBE LA COMUNIÓN

COMPARTE ALEGRÍA

Por Maru Bustos PULSO

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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Sebastián de la Maza Navia reafirmó su amor a Dios, al efectuar emocionado su primera comunión.

Acompañada de sus papás: Daniel de la Maza y Prisca Navia llegaron a la parroquia de San Agustín del Pedregal,  donde se llevó a cabo la celebración.

Estuvieron su padrino Josep Vilet, seres queridos y amistades, quienes compartieron su alegría por este día especial.

El presbítero deseó al niño que su vida sea de amor, generosidad y respeto a Dios.

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Enseguida, durante la Eucaristía le impartió el sacramento, ante la emoción palpable en su rostro.

Al concluir, la familia y amigos lo ovacionaron y le desearon bienestar en su vida.

Más tarde se ofreció una estupenda recepción, donde los invitados le felicitaron.

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