SEBASTIÁN RECIBE LA COMUNIÓN
COMPARTE ALEGRÍA
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Sebastián de la Maza Navia reafirmó su amor a Dios, al efectuar emocionado su primera comunión.
Acompañada de sus papás: Daniel de la Maza y Prisca Navia llegaron a la parroquia de San Agustín del Pedregal, donde se llevó a cabo la celebración.
Estuvieron su padrino Josep Vilet, seres queridos y amistades, quienes compartieron su alegría por este día especial.
El presbítero deseó al niño que su vida sea de amor, generosidad y respeto a Dios.
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Enseguida, durante la Eucaristía le impartió el sacramento, ante la emoción palpable en su rostro.
Al concluir, la familia y amigos lo ovacionaron y le desearon bienestar en su vida.
Más tarde se ofreció una estupenda recepción, donde los invitados le felicitaron.
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