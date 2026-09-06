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Rock in Rio desata su jornada más pesada

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Rock in Rio desata su jornada más pesada

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Triunfan en el golf

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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El 59 Torneo Anual del Club Campestre de San Luis concluyó con una espectacular noche de fiesta y premiación.

Resultados destacados del torneo

El ganador fue Said Abud Goldaracena, HCP 71; el segundo lugar lo obtuvo Eduardo González Sánchez con 74 golpes y tercero Carlos González Villanueva con 75.

Tras una intensa y emocionante ronda en el campo de juego, los participantes e invitados se dieron cita en una recepción para reconocer el talento de los bastoneros más destacados.

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Ceremonia de premiación y cierre del evento

La ceremonia de premiación estuvo marcada por la emoción y las ovaciones. Los trofeos se entregaron a los jugadores que demostraron la mayor precisión y estrategia en el green.

La noche cerró con una exquisita cena, brindis, buena música y la promesa de regresar el próximo año para una edición más de este magno evento.

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