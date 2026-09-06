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El empresario y creador de contenido Oso Trava presentó la conferencia "Haz lo que importa" a beneficio de la Fundación Educando, institución que opera un colegio gratuito para niñas y niños de comunidades con desventaja económica.

Conferencia de Oso Trava apoya proyecto educativo

El encuentro tuvo como propósito apoyar el trabajo de la fundación y contribuir a la continuidad de su proyecto educativo en las instalaciones de su escuela, ubicada en Laguna de San Vicente.

Educando trabaja con estudiantes de comunidades en situación económica desfavorable y busca fortalecer su formación académica y personal para que puedan continuar sus estudios universitarios. Su modelo educativo contribuye al desarrollo de habilidades, conocimientos y fortalezas de carácter, con el objetivo de formar jóvenes capaces de tomar decisiones, enfrentar retos y participar en la construcción de mejores condiciones para su entorno.

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Mensaje de la conferencia y vínculo con la educación

La conferencia puso énfasis en la toma de decisiones, el uso del tiempo y la identificación de aquello que cada persona considera relevante.

Trava relacionó su mensaje con la labor educativa de la fundación y señaló que la educación representa un pilar para el progreso social y el desarrollo personal. A partir de experiencias propias, explicó que su propuesta no consiste en mantenerse ocupado, sino en aprender a elegir de manera consciente dónde concentrar el tiempo y los esfuerzos para obtener resultados relevantes.

"Haz lo que importa" surge a partir del libro homónimo de Trava, en el que expone herramientas para evaluar distintas áreas de la vida, organizar prioridades y orientar las acciones hacia objetivos concretos.

Entre los métodos que presenta se encuentran la "Estrella de la Vida", el "Embudo de enfoque" y "Tus dos batallas", además de experiencias y aprendizajes obtenidos de personas destacadas de Latinoamérica.

El encuentro en la conferencia del 3 de septiembre, destinó la recaudación al trabajo de Fundación Educando. La actividad relacionó así el mensaje de Trava con el proyecto educativo que la fundación desarrolla con niñas y niños de comunidades del estado.