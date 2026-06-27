¡CELEBRAN EN GRANDE!
GRADUADOS DEL LOMAS DEL REAL Y REAL DE SAN LUIS
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Los jóvenes que finalizaron sus estudios de bachillerato cumplieron con satisfacción y orgullo una meta más y había que celebrar, ¡en grande!
Por ello, el estupendo festejo que resultó para recordar por la serie de detalles.
Con ellos, sus papás, familia y maestros, a quienes agradecieron por contribuir a cumplir sus propósitos en esta etapa de sus vidas.
Integran la generación 2023-2026 comprometida con sus acciones del Instituto Lomas del Real y del Instituto Real de San Luis.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ellos, felices, reafirmaron su compromiso de continuar con sus proyectos, ahora, como universitarios.
Las emociones se multiplicaron en un ambiente de ¡gran felicidad!
no te pierdas estas noticias
¡Inscripciones Abiertas! 5º Edición de la Carrera de las Empresas
Redacción
El evento se realizará el 22 de noviembre y ofrece premios por tiempo, creatividad y participación.