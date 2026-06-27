¡CELEBRAN EN GRANDE!

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Los jóvenes que finalizaron sus estudios de bachillerato cumplieron con satisfacción y orgullo una meta más y había que celebrar, ¡en grande!

Por ello, el estupendo festejo que resultó para recordar por la serie de detalles.

Con ellos, sus papás, familia y maestros, a quienes agradecieron por contribuir a cumplir sus propósitos en esta etapa de sus vidas.

Integran la generación 2023-2026 comprometida con sus acciones del Instituto Lomas del Real y del Instituto Real de San Luis.

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Ellos, felices, reafirmaron su compromiso de continuar con sus proyectos, ahora, como universitarios.

Las emociones se multiplicaron en un ambiente de ¡gran felicidad!