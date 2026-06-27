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¡CELEBRAN EN GRANDE!

GRADUADOS DEL LOMAS DEL REAL Y REAL DE SAN LUIS

Por Maru Bustos

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
A
¡CELEBRAN EN GRANDE!
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      Los jóvenes que finalizaron sus estudios de bachillerato cumplieron con satisfacción y orgullo una meta más y había que celebrar, ¡en grande!

      Por ello, el estupendo festejo que resultó para recordar por la serie de detalles.

      Con ellos, sus papás, familia y maestros, a quienes agradecieron por contribuir a cumplir sus propósitos en esta etapa de sus vidas.

      Integran la generación 2023-2026 comprometida con sus acciones del Instituto Lomas del Real y del Instituto Real de San Luis.

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      Ellos, felices, reafirmaron su compromiso de continuar con sus proyectos, ahora, como universitarios.

      Las emociones se multiplicaron en un ambiente de ¡gran felicidad!

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