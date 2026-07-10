logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

ESTUPENDA CELEBRACIÓN

Por Maru Bustos PULSO

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Daniela López Villalba festejó su cumpleaños en familia y entre amigas, en un cálido encuentro.

Para la ocasión, en el restaurante del Club Deportivo Potosino creó una atmósfera con flores en colores rosa y blanco.

Ahí, su mamá Lety Villalba, su hermana Elizabeth López Villalba y su cuñada Clio Rangel, así como tías primas y grupos de amistades.

Ellas, reafirmaron el afecto y admiración que tienen por su gran amiga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la espléndida celebración, una atmósfera de felicidad y optimismo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    ¡EXITOSOS!
    ¡EXITOSOS!

    ¡EXITOSOS!

    SLP

    Maru Bustos

    RECIBEN FELICITACIONES DE SUS FAMILIAS

    NUEVOS PROFESIONISTAS
    NUEVOS PROFESIONISTAS

    NUEVOS PROFESIONISTAS

    SLP

    Estrella Govea

    EGRESAN DEL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP

    AYER HOY MAÑANA
    AYER HOY MAÑANA

    AYER HOY MAÑANA

    SLP

    Alicia Villasuso

    GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS
    GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

    GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

    SLP

    Maru Bustos

    CELEBRAN 50 AÑOS DE EJERCER SU LOABLE PROFESIÓN