¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!
ESTUPENDA CELEBRACIÓN
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Daniela López Villalba festejó su cumpleaños en familia y entre amigas, en un cálido encuentro.
Para la ocasión, en el restaurante del Club Deportivo Potosino creó una atmósfera con flores en colores rosa y blanco.
Ahí, su mamá Lety Villalba, su hermana Elizabeth López Villalba y su cuñada Clio Rangel, así como tías primas y grupos de amistades.
Ellas, reafirmaron el afecto y admiración que tienen por su gran amiga.
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En la espléndida celebración, una atmósfera de felicidad y optimismo.
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