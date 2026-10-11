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El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

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AYER HOY MAÑANA

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Por Alicia Villasuso

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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      "Decidí vivir bonito. No porque la vida sea perfecta, ni porque todo esté en su lugar, sino porque entendí que seguir respirando era motivo suficiente. Vivir bonito es despertar y agradecer, aunque el cuerpo duela un poco. Es tomarte el café despacio, mirar por la ventana y encontrar belleza en una nube, en un pájaro, en el silencio. Vivir bonito no es tenerlo todo, es aprender a disfrutar lo que tienes, sin compararte, sin correr, sin exigir más a la vida de lo que hoy puede dar. Hoy quiero paz, hoy quiero momentos, hoy quiero conversaciones honestas y risas que salgan del alma..." Santoral para hoy: San Juan XXlll Papa. Beato Elías del Socorro Nieves del Castillo. Probo. Gumaro. Clemencia... Felicitaciones a  quienes cumplen años como Maruja Villasuso que recibirá parabienes de parte de Juan Manuel Castro y su familia... Con la participación de varios Exalumnos y Exalumnas del Colegio del Sagrado Corazón se llevó a cabo el "Primer Concurso de la Canción a Mater" que tuvo lugar en las instalaciones del mismo plantel educativo... Firmaron el acta de su matrimonio por el civil, María José Macías Fernández y Jerónimo Labastida, quienes recibieron felicitaciones de la mamá de la novia Angélica Fernández; los hermanos del novio: Alejandro y Patricio Labastida, su tía Pilar Labastida de Allende; Mario Macías Mendizábal y Consuelo Fernández papás de María José, sus hermanos María Inés y Mario; la hermana de María José: Gaby y sus hijas Anaeva y Mila que hicieron viaje desde Monterrey; sus abuelos Mario Macías Méndez y Patricia Mendizábal de Macías... Celebró su cumpleaños Morena Pérez Espinosa que escuchó las primeras "Mañanitas" de parte de su esposo Toño Cordero Carreras y su familia.... El próximo sábado 17 del presente mes se llevará a cabo la Fiesta de la Paella en el Club Deportivo Potosino... Mañana la festividad de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza... Hasta la próxima...

      @Alicia.Villasuso

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