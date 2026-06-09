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"POR SIEMPRE TEC"

COMPARTEN EMOCIONADOS SUS LOGROS

Por Maru Bustos

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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"POR SIEMPRE TEC"
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      Un grupo de jóvenes finalizaron con éxito sus carreras profesionales en el Tec de Monterrey Campus San Luis Potosí.

      Con este motivo, se realizó una ceremonia denominada "Por Siempre Tec" en la que los candidatos que están por graduarse de carreras profesionales, firmaron sus títulos.

      Emocionados, los muchachos rubricaron el documento que los acredita como profesionistas.

      Este trascendental logro en sus vidas lo compartieron con sus orgullosos papás, a quienes agradecieron su presencia y apoyo incondicional, en esta etapa de sus vidas.

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      Así, los muchachos celebraron su última etapa de su vida estudiantil. 

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