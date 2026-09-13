Rafa ¡Deja la soltería!

Rafael Martínez Hinojosa recibió una despedida de soltero organizada por su familia y amigos, ya que en fecha próxima unirá su vida en matrimonio a Diana Alonso Coronilla.

El agradable encuentro se efectuó en la Sociedad Potosina La Lonja, donde el festejado se encontró con detalles preparados para esta ocasión especial.

Ahí, con él, su papá Rafael Martínez, tíos, primos y los amigos cercanos.

Ellos, lo felicitaron y expresaron sus mejores deseos de prosperidad en su matrimonio. El festejo, con atractivos que les permitió disfrutar de una estupenda tarde. ¡Qué bien la pasaron!

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