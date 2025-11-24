DERROCHAN ENERGÍA

Un grupo de señoras, socias del Club Deportivo Potosino, demostraron su condición física, resistencia y habilidad en una súper clase de aerocardio.

La misma se llevó a cabo como parte de las actividades por el 85 Aniversario de este lugar de gran tradición en San Luis.

Reunió a las más audaces que practican esta disciplina deportiva en el Club con constancia y como parte de un estilo de vida saludable.

Con la mejor actitud, optimismo y entusiasmo participaron en la súper clase que impartieron el instructor invitado Eduardo Cuevas y la maestra Minerva Valero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ellos, con la preparación profesional y la experiencia que poseen pusieron unas interesantes rutinas a las asistentes, quienes disfrutaron al máximo el ejercitarse de esta manera con la que aportan grandes beneficios a su organismo.

Eso sí, gran derroche de energía.