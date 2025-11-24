VOLEX INAUGURA NUEVA PLANTA EN SLP

Abre operaciones Volex, una nueva empresa inglesa con inversión extranjera, la compañía que adquirió las acciones de Prodamex, y fabrica los cables de alta calidad que requiere la industria de la transformación. Su primera etapa ya tiene 700 empleos, pero planea llegar a 2 mil a corto plazo.

En su inicio, la planta anterior terminó sus operaciones hace una semana en el Parque Industrial Pueblo Viejo, y ahora en su nueva localización, en el anillo Periférico Norte y su cruce con las vías México - Laredo en Milpillas, Volex estrena una planta de 15 mil metros cuadrados, con opción a crecer a 30 mil metros cuadrados.

Marco Antonio Quintero, gerente general de la planta que inicialmente se llamaba Prodamex (hoy Volex), recordó que la factoría estaba localizada en la carretera Zacatecas en el kilómetro 12.5, y era un edificio rentado de la compañía de 5 mil metros cuadrados, en el cual pues cuando él se incorporó al proyecto registraba un nivel de ventas ya saturado. Agregó que con los proyectos de reingeniería fue posible subir un 33 por ciento las ventas.

Añadió que por la proyección de mercado, por los clientes y sobre todo por la relación íntima que se está creando con ellos, la oportunidad de ventas fue fue proyectada y de ahí fue tomada la decisión del corporativo de lo que ya venía viendo crecer el proyecto. De esta forma y con esta inversión, en la nueva locación ya hay una extensión de la nave industrial de 15 mil metros cuadrados, extensión e infraestructura que permite triplicar el negocio.

Además, el terreno adquirido ofrece una superficie cuadrada para alojar el edificio de 15 mil metros cuadrados, sin afectar el área de estacionamiento y servicios para la gente, y de manera adicional, el proyecto puede crecer otros 15 mil metros cuadrados más. Añadió que el plan es muy ambicioso y se cree que con el respaldo de toda la gente directa de producción y todo el equipo de trabajo, más las autoridades, hay un augurio de éxito para penetrar el mercado local en la industria para las distintas oportunidades que están abiertas en el mismo aquí en San Luis Potosí.