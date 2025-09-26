logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡AMAN AL NIÑO DIOS!

RECIBEN LA COMUNIÓN

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Un grupo de niños reafirmaron su amor a Dios, al efectuar con ¡gran alegría! su primera comunión.

Acompañados de sus papás, participaron emocionados en la ceremonia, que se efectuó en la parroquia de María Madre de la Divina Gracia.

Los pequeños, alumnos de primaria del Andes International School, con quienes seres queridos, amigos y compañeros compartieron su alegría por este día especial.

Con ellos, sus padrinos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un emotivo mensaje, los presbíteros celebrantes invitaron a los niños a que lleven siempre en su corazón al Niño Jesús y a que preserven su amor, fe y esperanza en el Él.

Enseguida, les impartieron el sacramento. 

Al finalizar la Misa, recibieron una prolongada ovación de la familia y amigos ahí reunidos.

Más tarde, cada pequeño se reunió con sus invitados en una recepción, donde les felicitaron y desearon bienestar en su vida.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ENTREGA Y PASIÓN
ENTREGA Y PASIÓN

ENTREGA Y PASIÓN

SLP

Maru Bustos

GIRA DE GOLF FEMENIL ZONA CENTRO

¡AMAN AL NIÑO DIOS!
¡AMAN AL NIÑO DIOS!

¡AMAN AL NIÑO DIOS!

SLP

Maru Bustos

RECIBEN LA COMUNIÓN

Exhibición en FIT revela la influencia de Freud en la moda y el psicoanálisis
Exhibición en FIT revela la influencia de Freud en la moda y el psicoanálisis

Exhibición en FIT revela la influencia de Freud en la moda y el psicoanálisis

SLP

AP

Marc Jacobs, John Galliano y Prada: diseñadores exploran la influencia de Freud en la moda.

EXPERTAS JUGADORAS
EXPERTAS JUGADORAS

EXPERTAS JUGADORAS

SLP

Maru Bustos

GIRA DE GOLF FEMENIL ZONA CENTRO