¡AMAN AL NIÑO DIOS!

Un grupo de niños reafirmaron su amor a Dios, al efectuar con ¡gran alegría! su primera comunión.

Acompañados de sus papás, participaron emocionados en la ceremonia, que se efectuó en la parroquia de María Madre de la Divina Gracia.

Los pequeños, alumnos de primaria del Andes International School, con quienes seres queridos, amigos y compañeros compartieron su alegría por este día especial.

Con ellos, sus padrinos.

En un emotivo mensaje, los presbíteros celebrantes invitaron a los niños a que lleven siempre en su corazón al Niño Jesús y a que preserven su amor, fe y esperanza en el Él.

Enseguida, les impartieron el sacramento.

Al finalizar la Misa, recibieron una prolongada ovación de la familia y amigos ahí reunidos.

Más tarde, cada pequeño se reunió con sus invitados en una recepción, donde les felicitaron y desearon bienestar en su vida.