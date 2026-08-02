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Romina, Marcelo y Bernardo

Más que primos, grandes amigos

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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CELEBRAN SU PRIMERA COMUNIÓN EN "LA ESTACIÓN"; LLEGAN CON SUS INVITADOS EN UN CAMIÓN

Los primos Romina Pedroza Reynoso, Marcelo Reynoso Haro y Bernardo Reynoso González, más que primos son grandes amigos y desde siempre han compartido los acontecimientos más especiales de sus vidas.

Por ello, decidieron celebrar juntos su primera comunión en la capilla del Fraccionamiento Potosino de Golf.

Un día especial que compartieron con sus papás: Roberto Pedroza y Sonia Reynoso Franco, Bernardo Reynoso Franco, Josué Reynoso Franco y Mariana Haro Goñi.

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Además con sus hermanos, padrinos y familia.

Para festejar en grande, nada mejor que en el rancho de su abuelo Bernardo Reynoso "La Estación", a donde Romina, Marcelo y Bernardo llegaron con sus amigos en un camión escolar, cuya travesía fue una divertida experiencia.

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