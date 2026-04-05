La noche de ayer, los australianos Jake Delaney y Tristan Schoolkate resultaron triunfadores 6-4, 7-6(2) en dobles del San Luis Tennis Open, al vencer al mexicano Rodrigo Pacheco y el argentino Facundo Mena.

La emocionante final se llevó a cabo en el Estadio de Tenis

del Club Deportivo Potosino.

El apoyo de los aficionados fue esencial para el éxito de la pareja de jugadores.

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Al finalizar el partido, en medio de la emoción y alegría por el triunfo obtenido, Jake Delaney y Tristan Schoolkate recibieron los anhelados trofeos que les entregaron el Doctor Juan Alberto Martínez Andrade, presidente del Consejo de Administración del Club; el Licenciado Juan Carlos Barrón Cerda, presidente del Comité Organizador del Torneo; y Carlos Saiz, director del mismo.

Los famosos tenistas

recibieron prolongada ovación de la concurrencia, quienes festejaron ¡en grande! por su triunfo.