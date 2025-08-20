GEORGINA DEJA LA SOLTERÍA
COMPARTE FELICIDAD EN UNA CELEBRACIÓN
Galeria
1/3
Georgina Aguilera Barragán dejará la soltería en días próximos para celebrar sus esponsales religiosos.
Con este motivo la futura novia recibe de su familia y amigos los mejores deseos de prosperidad y, desde luego, le ofrecieron reuniones para despedirla de la soltería.
Entre las celebraciones más agradables, las que organizaron a la novia la familia y amigas.
Las anfitrionas integraron una serie de elementos de buen gusto.
La atmósfera contemporánea agradó a las invitadas, quienes le expresaron lo mejor en su matrimonio.
Eso sí, ¡gran felicidad!
