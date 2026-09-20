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19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

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19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

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¡Viva México!

Comparten una gran celebración en el Andes

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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En un ambiente de fiesta multicolor, un grupo de niños reflejaron en sus rostros ¡gran alegría y emoción!

Así, los alumnos de preescolar del Andes International School acompañados de sus papás festejaron la Independencia de nuestro país, en una verbena plena de anécdotas y sorpresas.

Para esta ocasión, los pequeños lucieron atuendos típicos de algunas regiones del país y elementos mexicanos.

Así, aprendieron sobre la historia de la Independencia de nuestro país y los Héroes de la Patria: la identidad de los mexicanos que se expresa a través de la comida, la música, el baile y ¡la algarabía!

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