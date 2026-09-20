¡Viva México!
Comparten una gran celebración en el Andes
Galeria
En un ambiente de fiesta multicolor, un grupo de niños reflejaron en sus rostros ¡gran alegría y emoción!
Así, los alumnos de preescolar del Andes International School acompañados de sus papás festejaron la Independencia de nuestro país, en una verbena plena de anécdotas y sorpresas.
Para esta ocasión, los pequeños lucieron atuendos típicos de algunas regiones del país y elementos mexicanos.
Así, aprendieron sobre la historia de la Independencia de nuestro país y los Héroes de la Patria: la identidad de los mexicanos que se expresa a través de la comida, la música, el baile y ¡la algarabía!
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