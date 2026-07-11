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Acciones de SK Hynix se elevan 13.08% al debutar en Wall Street

Por EFE

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Acciones de SK Hynix se elevan 13.08% al debutar en Wall Street
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      Desarrollado por SACS IA

      Nueva York.- La compañía surcoreana de chips de memoria SK Hynix cerró este viernes su primera jornada en Wall Street con una subida del 13,08 %, en su debut en el Nasdaq, donde sus certificados estadounidenses de depósito (ADR) comenzaron a cotizar impulsados por el fuerte interés de los inversores por las empresas vinculadas al auge de la inteligencia artificial (IA).

      Las acciones de la segunda empresa más valiosa de Corea del Sur subieron hasta los 168,49 dólares al cierre de la sesión, después de haber marcado un máximo de 177 dólares y un mínimo de 166 durante la jornada.

      La compañía arrancó sus operaciones en Estados Unidos con un precio de colocación de 149 dólares por ADR y un primer precio de negociación de 170 dólares, un avance cercano al 14 % respecto al valor fijado para la operación.

      La operación está valorada en 26,500 millones de dólares, fondos que la compañía prevé destinar a ampliar su capacidad de producción, invertir en nuevas fábricas y adquirir equipos para responder a la creciente demanda de semiconductores.

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      El presidente del grupo SK, Chey Tae-won, aseguró que la demanda de chips de memoria vinculados a la IA es "enorme" y que los clientes de la compañía siguen reclamando "una mayor producción" pese a los planes de expansión ya anunciados.

      El gigante surcoreano es la decimosexta empresa por capitalización bursátil, al alcanzar los 1,03 billones de dólares, gracias al diseño y la fabricación de semiconductores y chips de memoria como los que utiliza Nvidia, que es la empresa con mayor valor del mundo.

      De hecho, SK Hynix es el principal proveedor de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM, por sus siglas en inglés), una tecnología que permite procesar grandes cantidades de datos a mayor velocidad mediante el apilamiento de múltiples capas de memoria.

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