Trump amenaza con arancel del 100% a Europa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el viernes con imponer un arancel de 100% a las importaciones procedentes de cualquier país que aplique un impuesto a los servicios digitales de empresas de Estados Unidos.

En una publicación en redes sociales, Trump arremetió contra países europeos que, afirmó, están debatiendo la implementación "inminente" de impuestos a empresas estadounidenses.

El presidente estadounidense ha buscado repetidamente usar los aranceles como una forma de disuadir esos impuestos, pero muchos países están buscando ingresos a medida que sus economías operan cada vez más en ámbitos digitales que están dominados actualmente por empresas de Estados Unidos.

"Por favor, que esta declaración sirva para dejar constancia de que a cualquier país que imponga un impuesto de este tipo se le aplicará de inmediato un ARANCEL del 100% a todos y cada uno de los bienes enviados a los Estados Unidos", escribió Trump.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presidenta añadió que el nuevo arancel prevalecerá sobre cualquier acuerdo comercial negociado previamente. Trump agregó que la sanción se aplica a cualquier país que imponga un impuesto de ese tipo, pero en su publicación señaló específicamente a naciones europeas.

La medida podría conducir a un enfrentamiento mayor que amenaza con aumentar los precios y obstaculizar el crecimiento económico, posiblemente desencadenando una guerra comercial más amplia si la Unión Europea, integrada por 27 miembros, se viera obligada a tomar represalias.

"Las unilaterales dirigidas a políticas legítimas de este tipo son injustificadas. Si se llevan a cabo, la UE responderá con rapidez y decisión para defender sus derechos y su autonomía regulatoria", resaltó el viernes Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea.

Asimismo, defendió la tributación a las empresas tecnológicas como "no discriminatoria" y aplicada por igual a "todas las grandes empresas, independientemente de su origen".

Trump ha rechazado en repetidas ocasiones los esfuerzos extranjeros por gravar o regular a los gigantes tecnológicos estadounidenses. El año pasado amenazó con nuevos aranceles a cualquier país que diera ese paso. Una publicación de agosto pasado indicó que los impuestos digitales y la regulación "están diseñados para perjudicar o discriminar a la tecnología estadounidense".