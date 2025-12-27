AICM estrena número de WhatsApp para servicio al cliente

Buenas noticias para los viajeros. Este periodo vacacional de invierno, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ofrece atención a los usuarios a través de WhatsApp.

Esta vía de comunicación te podrá ser de gran utilidad, sobre todo si tienes dudas, quejas y comentarios relacionados a tus vuelos nacionales e internacionales, sobre tus boletos, las instalaciones, etcétera. Aquí en Techbit te compartimos el dato.

¿Cuáles son los números de WhatsApp del AICM?

Si estás planeando un viaje este fin de año y vas a volar desde el AICM, entonces debes saber que actualmente el aeropuerto de nuestra capital cuenta con dos números telefónicos en WhatsApp para ofrecerte atención:

· Terminal 1: 55 2859 4544

· Terminal 2: 55 1245 7797

Este servicio al cliente ha sido planeado para que los usuarios reciban orientación instantánea, las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

De acuerdo con un comunicado del AICM, dicha vía de comunicación se habilitó para atender al flujo masivo de pasajeros durante su estancia y, con mayor razón, ante las obras de mantenimiento que se están realizando en la terminal aérea de cara al Mundial 2026.

Sin embargo, es importante mencionar que ambos canales de atención estarán disponibles sólo hasta el martes 6 de enero de 2026. De momento, no se sabe si el servicio se extenderá, así que aprovéchalos mientras puedas.

En el mismo comunicado, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México indicó que su nivel de seguridad ha incrementado durante esta temporada vacacional, al contar con más 7 mil elementos de seguridad y 40 colaboradores que sirven como guías de pasajeros dentro de las instalaciones.



Medidas de seguridad al contactar al AICM por WhatsApp

Recuerda que las estafas digitales aumentan de manera significativa durante los periodos vacacionales, por lo que es importante tomar medidas de protección al utilizar canales de redes sociales y, en este caso, en WhatsApp.

Se trata de una vía de comunicación gratis y enfocada sólo al servicio al cliente, así que no compartas datos bancarios ni confidenciales por medio de esta aplicación de mensajería instantánea. Tampoco realizas pagos ni transferencias.

Otra medida es revisar que sean los números oficiales publicados por el AICM. Haz caso omiso de otros remitentes que pudieran contactarte haciéndose pasar por el personal de la terminal aérea.

De igual manera, te recomendamos eliminar la conversación una vez que hayas terminado tu consulta. De esta manera los detalles de tu viaje no quedan expuestos ante posibles hackeos y otras amenazas a tu cuenta de WhatsApp.

Así de sencillo, disfruta tus vacaciones y mejora tu experiencia en el aeropuerto de la CDMX con este servicio cómodo, novedoso y eficaz.