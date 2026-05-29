Airbnb espera récord por el Mundial

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Ciudad de México.- El Mundial de Fútbol 2026 será el "mayor evento en la historia" de la plataforma Airbnb, ya que México es "una de las piedras angulares del negocio", por lo que se espera una demanda récord en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas, indicó Brian Chesky, director ejecutivo y cofundador de la compañía.

"Creemos que este será el mayor evento en la historia de Airbnb", afirmó Chesky, durante una visita a Ciudad de México al comparar la próxima Copa del Mundo, que comienza el 11 de junio, con otros grandes eventos deportivos que han impulsado la demanda global de alojamiento.

El directivo señaló que 200,000 personas se hospedaron mediante Airbnb durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán en febrero de este año y 700,000 durante los de Verano de París de 2024, por lo que anticipó que el Mundial, que se disputará en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, superará esos antecedentes.

Situó a México como una plaza estratégica para la empresa, al definirlo como el segundo mercado más grande de Airbnb en Latinoamérica, solo detrás de Brasil, y uno de los de mayor crecimiento en el mundo. "México es una de las piedras angulares de nuestro negocio", dijo.

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