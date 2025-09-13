Mejora pronóstico de crecimiento

CIUDAD DE MÉXICO.- La firma HR Ratings revisó al alza su estimación de crecimiento de la economía mexicana para 2025, al proyectar un avance de 0.9% con cifras ajustadas por estacionalidad, frente al 0.6% anticipado previamente.

El organismo destacó que, durante el primer semestre del año, la actividad económica mostró resiliencia pese al entorno complejo derivado de la incertidumbre arancelaria, la cual, aunque no desapareció, redujo significativamente las tensiones comerciales iniciales.

Lo anterior, añadió, combinado con un mayor dinamismo del consumo privado, permitió que la economía creciera 0.64% trimestral en el segundo trimestre de 2025.

El sector manufacturero registró un desempeño positivo gracias a la recuperación en los niveles de exportaciones desde abril y a la mayor demanda de bienes y servicios.

Así, HR Ratings anticipa que esta dinámica se mantenga durante el tercer y cuarto trimestre del año, apoyada por sector terciario.

Pronóstico

Para 2026, la firma proyecta un crecimiento económico de 1.70%, impulsado por una mayor certeza comercial y la recuperación de la inversión, sobre todo del sector privado. De 2027 en adelante, espera crecimiento de 1.85%.