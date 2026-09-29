Exportaciones crecieron 40%

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Ciudad de México.- El boom exportador se extendió el mes pasado, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El país vendió mercancías en el extranjero por valor de 78 mil 10 millones de dólares durante agosto, 40.4% más que en el mismo periodo del año pasado y van 15 meses consecutivos de avances.

El motor exportador fueron equipos y aparatos eléctricos, envíos que se dispararon 122.3%.

Analistas de Banorte señalaron que el auge de los bienes ligados a la Inteligencia Artificial determinó el resultado.

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Las exportaciones dirigidas hacia Estados Unidos se aceleraron 45.2% al excluir las petroleras, mientras que al resto del mundo aumentaron 23.5%.

En Banorte calculan que el buen desempeño de la demanda externa continuará en el corto plazo debido al apogeo por productos relacionados a la Inteligencia Artificial y por las presiones al alza para el petróleo, ya que no se tienen señales claras de que el conflicto en Medio Oriente pueda terminar pronto, aunado al escalamiento en la guerra de Rusia contra Ucrania.

Para los próximos meses destacan las negociaciones con Estados Unidos sobre la revisión anual del T-MEC; y la tregua comercial entre la Unión Americana y China.

También mencionaron las posibles restricciones de exportaciones de diesel por parte de Estados Unidos; los avances o acuerdos sobre aranceles a autos, acero y aluminio establecidos por la Unión Americana; y la aplicación de los nuevos impuestos de la Sección 301 sobre trabajo forzoso.

Los analista señalaron las negociaciones de Canadá y Estados Unidos, con posibles efectos indirectos para la balanza comercial de México y la revisión del T-MEC en su conjunto.

El subsecretario de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, informó que Estados Unidos y México han decidido retrasar la fecha de la cuarta ronda de reuniones a octubre, originalmente programada para septiembre en Washington.

El Inegi, que tiene de presidenta a Graciela Márquez Colín, también dio a conocer que México importó mercancías por valor de 77 mil 405 millones de dólares en agosto, 34.2% más que hace un año. Sobresalieron las importaciones de bienes intermedios no petroleros, utilizados como insumos por la industria, al aumentar 43.1%.

En tanto, las compras de mercancías de consumo no petroleras, asociadas al gasto privado en el país, se incrementaron 3.4%, mientras que las importaciones de bienes de capital, relacionadas con la inversión productiva, registraron un avance de 6.9%.