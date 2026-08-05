logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Apoyo para Pemex suma 1.88 billones

Por El Universal

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
A
Apoyo para Pemex suma 1.88 billones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- El respaldo financiero del gobierno federal continúa siendo un pilar para las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), al grado que de 2019 al cierre del primer semestre de 2026 la inversión mediante diferentes mecanismos de la administración pública asciende a 1.88 billones de pesos, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

      En un análisis del reporte financiero de la petrolera correspondiente al segundo trimestre de 2026, el organismo destacó que el gobierno otorgó aportaciones de capital por 100 mil 400 millones de pesos durante los primeros seis meses del año, un incremento de 6.2% respecto al mismo periodo de 2025, cuando destinó 94 mil 500 millones.

      De acuerdo con el IMCO, aunque el programa de fortalecimiento financiero comenzó en 2019, ocho años después Pemex continúa dependiendo de recursos públicos para hacer frente a sus obligaciones financieras.

      Entre enero de 2019 y junio de 2026, la empresa ha recibido apoyos por 1.88 billones de pesos. De ese monto, 1.49 billones, equivalentes a 79.4%, corresponden a aportaciones de capital; 326 mil millones a estímulos fiscales, y 61 mil 700 millones a otros apoyos extraordinarios.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El instituto señala que las aportaciones de capital siguen siendo el principal mecanismo de respaldo a la petrolera.

      De esos recursos invertidos entre 2019 y 2025, 1.39 billones de pesos fueron para cubrir requerimientos de inversión física y obligaciones financieras.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Industria cervecera se blinda ante renegociación del T-MEC
      Industria cervecera se blinda ante renegociación del T-MEC

      Industria cervecera se blinda ante renegociación del T-MEC

      SLP

      El Universal

      Planea inversiones millonarias para modernizar plantas y fortalecer la cadena productiva local

      SAT subastará acciones de Codere por adeudo fiscal
      SAT subastará acciones de Codere por adeudo fiscal

      SAT subastará acciones de Codere por adeudo fiscal

      SLP

      El Universal

      La subasta incluye casinos y el Hipódromo de las Américas con activos valuados en 1,900 mdp

      Empleo formal paga 1.8 veces más que informal
      Empleo formal paga 1.8 veces más que informal

      Empleo formal paga 1.8 veces más que informal

      SLP

      El Universal

      Remesas suman al mes de junio 5,472 mdd
      Remesas suman al mes de junio 5,472 mdd

      Remesas suman al mes de junio 5,472 mdd

      SLP

      El Universal