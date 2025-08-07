logo pulso
Apple invertirá 600 mmdd en EU para evitar arancel

Satisface al presidente Donald Trump que la empresa “esté de regreso en casa”

Por EFE

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
Apple invertirá 600 mmdd en EU para evitar arancel

Washington.-Apple anunció este miércoles en una conferencia de prensa junto al presidente Donald Trump su compromiso de invertir otros 100.000 millones de dólares para ampliar su producción en Estados Unidos, elevando así su inversión total en el país a 600.000 millones de dólares en los próximos cuatro años, con el objetivo de evitar futuros aranceles.

“El anuncio de hoy es uno de los compromisos más importantes en lo que se ha convertido en uno de los mayores auges de inversión en la historia de nuestra nación”, dijo Trump en la rueda de prensa, celebrada en el Despacho Oval.

En ese sentido, el mandatario celebró que empresas como Apple estén “regresando a casa”.

Por su parte, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo que su compañía, al igual que Trump, apuestan por “la innovación y la fabricación en Estados Unidos”

“Nuestros productos se diseñan aquí. Contratamos y crecemos aquí, y generamos 450.000 empleos con miles de proveedores y socios en los 50 estados”, detalló Cook.

No obstante, la compañía de la manzana mordida depende de más de tres millones de trabajadores en su red de suministro en China y recientemente ha expandido su producción en India, lo cual no se alinea con los planes de Trump.

China ha sido la principal base de fabricación y de montaje de la compañía en los últimos veinte años, pero en los últimos años la compañía estadounidense ha trasladado parte de su producción a Vietnam, Tailandia e India.

