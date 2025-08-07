WhatsApp elimina 6.8 millones de cuentas

NUEVA YORK.- WhatsApp ha eliminado 6,8 millones de cuentas vinculadas a centros de estafas criminales dirigidas a personas en línea en todo el mundo, informó la empresa matriz Meta.

Las eliminaciones de cuentas, que según Meta tuvieron lugar durante los primeros seis meses del año, forman parte de los esfuerzos más amplios de la empresa para combatir las estafas.

En un anuncio realizado el martes, Meta indicó que también estaba implementando nuevas herramientas en WhatsApp para ayudar a las personas a detectar estafas, incluyendo una nueva visión general de seguridad que la plataforma mostrará cuando alguien que no está en los contactos de un usuario los agregue a un grupo, así como alertas de prueba continuas para pausar antes de responder.

Las estafas se están volviendo demasiado comunes y cada vez más sofisticadas en el mundo digital de hoy, con ofertas demasiado buenas para ser verdad y mensajes no solicitados que intentan robar la información o el dinero de los consumidores llenando nuestros teléfonos, redes sociales y otros rincones de internet cada día.

Meta señaló que “algunas de las fuentes más prolíficas” de estafas son los centros de estafas criminales, que a menudo provienen de trabajo forzado operado por el crimen organizado, y advirtió que tales esfuerzos a menudo apuntan a personas en muchas plataformas a la vez, en intentos de evadir la detección.

Eso significa que una campaña de estafa puede comenzar con mensajes a través de texto o una aplicación de citas, por ejemplo, y luego trasladarse a redes sociales y plataformas de pago, señaló la empresa con sede en California.