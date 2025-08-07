logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

WhatsApp elimina 6.8 millones de cuentas

Por AP

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
WhatsApp elimina 6.8 millones de cuentas

NUEVA YORK.- WhatsApp ha eliminado 6,8 millones de cuentas vinculadas a centros de estafas criminales dirigidas a personas en línea en todo el mundo, informó la empresa matriz Meta.

Las eliminaciones de cuentas, que según Meta tuvieron lugar durante los primeros seis meses del año, forman parte de los esfuerzos más amplios de la empresa para combatir las estafas.

En un anuncio realizado el martes, Meta indicó que también estaba implementando nuevas herramientas en WhatsApp para ayudar a las personas a detectar estafas, incluyendo una nueva visión general de seguridad que la plataforma mostrará cuando alguien que no está en los contactos de un usuario los agregue a un grupo, así como alertas de prueba continuas para pausar antes de responder.

Las estafas se están volviendo demasiado comunes y cada vez más sofisticadas en el mundo digital de hoy, con ofertas demasiado buenas para ser verdad y mensajes no solicitados que intentan robar la información o el dinero de los consumidores llenando nuestros teléfonos, redes sociales y otros rincones de internet cada día. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Meta señaló que “algunas de las fuentes más prolíficas” de estafas son los centros de estafas criminales, que a menudo provienen de trabajo forzado operado por el crimen organizado, y advirtió que tales esfuerzos a menudo apuntan a personas en muchas plataformas a la vez, en intentos de evadir la detección.

Eso significa que una campaña de estafa puede comenzar con mensajes a través de texto o una aplicación de citas, por ejemplo, y luego trasladarse a redes sociales y plataformas de pago, señaló la empresa con sede en California.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Apple invertirá 600 mmdd en EU para evitar arancel
Apple invertirá 600 mmdd en EU para evitar arancel

Apple invertirá 600 mmdd en EU para evitar arancel

SLP

EFE

Satisface al presidente Donald Trump que la empresa “esté de regreso en casa”

WhatsApp elimina 6.8 millones de cuentas
WhatsApp elimina 6.8 millones de cuentas

WhatsApp elimina 6.8 millones de cuentas

SLP

AP

“No podemos vivir a expensas del humor de Trump”: advierte economista
“No podemos vivir a expensas del humor de Trump”: advierte economista

“No podemos vivir a expensas del humor de Trump”: advierte economista

SLP

Redacción

Advirtió que SLP resentirá la presión de EU. si persiste la incertidumbre.

Alcanza IMSS número histórico de afiliados
Alcanza IMSS número histórico de afiliados

Alcanza IMSS número histórico de afiliados

SLP

El Universal

Registró 23 millones 591 mil 691 puestos de trabajo