México reduce blindaje del FMI a 18 mil mdd

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- México solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) reducir la Línea de Crédito Flexible (LCF) de 24 mil millones de dólares a 18 mil millones.

México reduce línea crédito FMI a 18 mil millones

Este es el monto más bajo que tiene el país ante el organismo desde que la contrató por primera vez en 2009 por 47 mil millones de dólares para blindarse en la crisis de las hipotecas.

En 2010 aumentó a 48 mil millones y posteriormente llegó hasta 73 mil millones; luego bajó a 72 mil millones para dejarla en 73 mil millones nuevamente en 2013. Entre 2014 y 2015 el apoyo disminuyó de 70 mil millones a 65 mil millones para enfrentar la caída de los petroprecios y la depreciación del tipo de cambio.

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Sin embargo, para 2016 solicitó un incremento a 88 mil millones, constituyendo el soporte más alto que se tuvo, pero al año siguiente decidió tener un colchón de 74 mil millones.

Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la LCF disminuyó a 61 mil millones y luego a 50 mil millones de dólares.

Después cayó a 47 mil millones y desde entonces el gobierno mexicano ha solicitado al organismo un menor apoyo en concordancia con la acumulación de reservas internacionales.

Esto con el propósito de no destinar tanto dinero a la contratación de dicho apoyo que, según los datos más recientes disponibles en el Banco de México (Banxico), implicó el pago de una comisión de 36 millones de dólares.

FMI aprueba reducción y reconoce solidez macroeconómica de México

El FMI informó que la petición de reducción fue aprobada por los directores del organismo al resaltar que el país cumple los criterios para acceder a este apoyo que sirve como escudo financiero ante choques del exterior.

"México sigue cumpliendo los criterios de calificación y apoyaron la reducción del acceso de 200% a 150% de la cuota"" señaló el organismo que tiene como directora gerente a la economista búlgara Kristalina Georgieva.

Sin embargo, algunos directores recalcaron que la estrategia futura de acceso y salida debe seguir dependiendo de la situación de cada Estado.

Al respecto, la Comisión de Cambios, que preside la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en la que participa Banxico, reafirmó su compromiso con políticas macroeconómicas responsables, instituciones sólidas y una conducción prudente de la política económica que favorezca la estabilidad y crecimiento sostenible.

Hizo énfasis en que las autoridades mexicanas decidieron continuar con la estrategia de reducción gradual y ordenada del acceso a la LCF.

En un boletín, la Comisión de Cambios puntualizó que el FMI reconoció que México sigue cumpliendo los criterios para ser sujeto de dicho apoyo.

La Comisión de Cambios afirmó que la evaluación para determinar la continuidad de la LCF, constituye un reconocimiento a la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país, la fortaleza de sus instituciones e historial de políticas económicas prudentes.