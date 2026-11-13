Johnson lanza "dardo" a China previo a viaje de Sheinbaum

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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lanzó una crítica a China, previo al viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para participar en la APEC 2026.

A través de sus redes sociales, el embajador Johnson compartió que los Estados Unidos son el principal mercado de exportación de México, con 83% de las exportaciones mexicanas y 551 mil millones de dólares.

Y agregó que China solo tiene el 2% de las exportaciones mexicanas con 10 mil millones de pesos.

"Esto refleja una profunda integración económica entre los Estados Unidos y México, mientras que China inunda el mercado mexicano con importaciones a bajo costo", compartió en una imagen.

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La embajada de China en México reclamó recientemente al embajador estadounidense por "echar tierra" y "denigrar" a las empresas, y acusó que en un evento con el subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos, Ricardo Pita Macedo, lanzaron "críticas infundadas" contra el país asiático y la cooperación sino-mexicana.

Según la embajada china en México, los estadounidenses afirmaron que "a China le encantaría ver un México caótico e inseguro": "Y difamaron a las empresas chinas al tacharlas de 'ser no confiables'".

"Estas retóricas pasan por alto los hechos, tergiversan la verdad e intentan deliberadamente sembrar discordia entre China y México. La Embajada de China en México expresa su fuerte descontento y categórico rechazo al respecto", expresó la representación diplomática.

"Que 'a China le encanta el caos' es puro invento y calumnia malintencionada", añadió al denunciar el tráfico de armas y drogas provenientes de territorio estadounidense.

"¿Se preocupa EE. UU. realmente por México o solo quiere desviar la atención del público y elude sus propias responsabilidades?", cuestionó.

Señaló que Estados Unidos "reprime a sus competidores con maniobras políticas y, con ello, vulnera el derecho de México a elegir soberanamente a sus propios socios de cooperación".

"Echar lodo a China no ayuda a resolver problemas entre EU y México. China está firmemente decidida a defender sus derechos e intereses legítimos, así como a profundizar la amistad y la cooperación con México", sostuvo.

"Instamos a los estadounidenses pertinentes a dejar de calumniar a China y dejar de dañar las relaciones sino-mexicanas. Resolver sus propios problemas y asumir sus debidas responsabilidades es la actitud que EU debe adoptar hacia México y la cooperación regional", añadió.