¿A qué hora inician las ofertas del Buen Fin?

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- El Buen Fin está a punto de iniciar y para los consumidores que ya tienen en la mira los productos de su elección, a continuación, te diremos a partir de qué hora serán válidas las ofertas.

Buen Fin 2026: fechas y horarios de inicio

Este 2026 los descuentos del fin de semana más barato del año tendrán una vigencia del 13 al 17 de noviembre, acumulando un total de cinco días de descuentos en todo tipo de productos y servicios.

En ese sentido, una de las preguntas más frecuentes entre quienes desean aprovechar los descuentos en línea es a qué hora inicia oficialmente el Buen Fin y a continuación te compartimos los detalles.

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Si quieres aprovechar los descuentos en línea antes que todos, es importante saber que en muchos sitios web el Buen Fin será válido desde los primeros minutos del 13 de noviembre, es decir, las ofertas se activarán en punto de las 00:00 horas de este viernes.

Cabe mencionar que cada tienda puede establecer su propio horario para activar los descuentos, ya sea exclusivo en su aplicación o a través de un código especial para sus usuarios registrados.

Para estar al tanto de los horarios de algunas páginas en específico, te recomendamos entrar directamente a su sitio, ya que muchos establecimientos publican la cuenta regresiva para las ofertas. Asimismo, en otros casos, las ventas en línea se igualan con el horario de tienda física, por lo que los compradores deberán esperar a la hora de apertura del establecimiento para que el sistema del comercio habilite los nuevos precios en la web.

Recomendaciones de la SSC para compras seguras

Durante la temporada de descuentos suelen aumentar las estafas en sitios engañosos, por ello la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Policía Cibernética compartió una serie de recomendaciones para evitar caer en fraudes digitales y realizar compras en línea con mayor seguridad.

- Comprar únicamente en sitios oficiales y verificar la dirección electrónica

- Desconfiar de precios excesivamente bajos

- No abrir enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales

- No compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios por teléfono o mensajería.

- Confirmar cualquier problema de pago con el establecimiento o banco

- Utilizar métodos de pago seguros y revisar los movimientos bancarios.

- Conservar comprobantes y reportar páginas, perfiles o mensajes sospechosos.