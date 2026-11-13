México rompe cinco récords turísticos en 2026

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México rompió cinco récords turísticos desde enero a septiembre de 2026, al registrar un aumento de 5.5% de viajeros internacionales (74.9 millones en total) respecto al mismo periodo en 2025, así como 36 millones de turistas internacionales (3.8% más) y 9 millones de cruceristas (12.3% más), informó Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo.

Además, aumentó 1.4% el gasto total de viajeros internacionales en el país, con 26 mil 96 millones de dólares, mientras que el gasto de cruceristas ascendió 16.3% al registrar 778 millones de dólares, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"Desde hace más de 26 años no se veían estas cifras y bueno, es algo muy relevante para todo México", expresó la funcionaria durante la conferencia de prensa de este viernes 13 de noviembre.

Rodríguez Zamora también expuso que de enero a septiembre de 2026 se registró un flujo de 141.8 millones de pasajeros en aeropuertos nacionales e internacionales del país. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ocupa el primer lugar con 33.7 millones de pasajeros; en segundo lugar se encuentra el aeropuerto de Cancún con 21 millones; el de Guadalajara con 14.3; en cuarto lugar está el de Monterrey con 11.7 millones y el de Tijuana, en quinto, con 9 millones.

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"En nuestros aeropuertos principales transitaron más de 141 millones de personas, tanto nacionales y en vuelos internacionales. Y quiero decirles que el AIFA pasó en nuestro top de ser el número ocho al número seis (con 5.7 millones de pasajeros), ha crecido de una manera muy considerable, entonces estamos muy contentos de que cada vez nuestro aeropuerto siga teniendo más rutas y más frecuencias", resaltó.

Asimismo, en todo el país se registraron 211 nuevas rutas aéreas al corte del mes de octubre: 112 internacionales y 99 nacionales. Además de 80.6 millones de turistas locales registrados, es decir, 713 mil turistas más hospedados en cuartos de hotel durante enero y septiembre de 2026.

Por otro lado, la secretaria de Turismo aseguró que el Tren Maya ha trasladado a 70 mil 919 personas extranjeras (3% más que en el mismo periodo de 2025). Explicó que incrementó 27.4% los turistas transportados originarios de Colombia; 26.8% de Brasil; 11.1% de Japón; 6.9% de Canadá; 5.6% de Australia y 3.9% de Suiza, lo que atribuyó al trabajo diplomático de autoridades.

Respecto al flujo turístico de septiembre de 2026, la funcionaria indicó que México recibió a 7.25 millones de viajeros internacionales (-0.5% que en 2025), así como 3.30 millones de turistas internacionales (2.7% más). En ese sentido, Rodríguez Zamora detalló que Estados Unidos perdió 3.4% de turistas aéreos en este periodo; Turquía ganó 0.9%; Japón perdió 9.6% y Colombia 5.2%, mientras que México subió un punto porcentual.

"La derrama económica en este mes cumplió muchísimas expectativas, alcanzamos más de mil 944 millones de dólares, 5.7% más, pero el gasto por el turista en este mes de septiembre, es de 7.1% más, mil 189 millones de dólares alcanzó el (gasto) turista en este mes de septiembre", explicó.

Por su parte, el flujo turístico alcanzó 718 mil 173 personas y se registró un gasto de 61.6 millones de dólares, 5.9% más que en septiembre de 2025. El PIB Turístico tuvo un incremento de 0.4% en el trimestre de enero y marzo de 2026, mientras que el consumo turístico interior tuvo un aumento de 0.1%.

Por último, Josefina Rodríguez destacó que México fue sede de la feria comercial IBT Americas, la cual se realizó del 10 al 12 de noviembre y contó con la participación de 5 mil personas, 62 países, 300 expositores y 200 compradores.

"La presidenta empujó muchísimo este evento. Somos potencia turística, el sexto país más visitado del mundo y nunca habíamos sido sede de una feria internacional de turismo. (...) Es un espacio de networking donde se cierran todas las alianzas comerciales para 2027 y 2028 y bueno, es un escenario donde abrió una vitrina nueva para nuestro país y sobre todo conocer los segmentos turísticos", expresó.