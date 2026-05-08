Avalan al AICM más operaciones

Ciudad de México.- La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) autorizó de manera oficial al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) incrementar dos operaciones por hora, por lo que, a partir de la temporada de verano, se podrán atender 46 aterrizajes y despegues por hora, de acuerdo con lo publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación.

Según lo dado a conocer en el DOF, la AFAC determinó la posibilidad de autorizar el incremento a 46 operaciones por hora el pasado 27 de marzo.

La resolución señala que se determinó la viabilidad de aumentar operaciones de despegue y aterrizaje después de analizar un estudio de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y conforme al artículo 94 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos.

El incremento de operaciones en el Benito Juárez es una petición añeja de las aerolíneas y del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés).

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En 2022 se dio la primera reducción de operaciones, de 61 a 52 por hora, argumentando una saturación de los edificios terminales del AICM, pero ese mismo año se inauguró el AIFA.

En 2023, una vez más se redujeron las operaciones de 52 a 43 por hora. En esta ocasión se argumentaron limitaciones en el espacio aéreo determinadas por Seneam, pero esta vez se indicó que la reducción de operaciones era de forma temporal y en tanto subsistieran las condiciones que la motivaron. En mayo del año pasado, la AFAC autorizó a la terminal una operación más, pasando de 43 aterrizajes y despegues por hora, a 44.

El año pasado, el DOT canceló 13 nuevas rutas hacia EU por parte de Aeroméxico, Volaris y Viva, que comenzaban a operar entre octubre y noviembre.