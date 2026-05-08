Inflación cede en abril al 4.45%

Ciudad de México.- La inflación se moderó en abril, al colocarse en 4.45% anual, frente a un nivel de 4.59% en marzo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

No obstante, los componentes agropecuario y energético continúan impulsando los precios al consumidor, con el jitomate, chiles, gasolina de alto octanaje y gas LP por arriba del promedio.

De acuerdo con el reporte del Inegi, los precios de los energéticos se encarecieron 6.16%, en donde el costo del autobús urbano tuvo un alza de 3.44% como reflejo del aumento que experimenta el diesel, pese a que hay un acuerdo entre el gobierno federal con los gasolineros para que no rebase los 27 pesos por litro.

También el gas doméstico LP contribuyó a la inflación general, con un ascenso de 1.56%.

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Analistas consultados por El Universal enfatizaron que la inflación general acumula 12 meses por arriba de 4%, es decir, en la parte alta del rango de variabilidad establecido por el Banco de México (Banxico), por lo que el descenso aún no es palpable entre la mayoría de los mexicanos, sobre todo los más pobres.

El reporte del Inegi detalló que en abril el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.20 % respecto al mes anterior, cuando en igual periodo la tasa mensual fue de 0.33% y la anual de 3.93%.

“Hay un pequeño respiro, pero para el consumidor promedio sigue siendo un entorno de precios altos, particularmente en productos básicos de la canasta alimentaria”, dijo la directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex, Janneth Quiroz.

Señaló que la presión inflacionaria sigue concentrada en choques de oferta específicos, particularmente en alimentos frescos y energéticos, que son los que más golpean el bolsillo de los hogares y que afectan más la percepción cotidiana de inflación.

Destacó que, si bien el precio del jitomate tuvo un alza en abril de 19.25%, a tasa anual fue de 121.1%, por factores de oferta agrícola. Una lógica similar en el caso de los chiles, con el serrano subiendo 36.27% en el mes, el poblano 41.42% y otros frescos 26.46%, pero su alza anual está por encima de 50%, enfatizó.

El economista en jefe de Grupo Financiero Ve por Más (Bx+), Alejandro Saldaña, afirmó que el resultado de alguna manera fue menor porque ayudó la base de comparación con abril de 2025.

No obstante, los precios energéticos todavía traen fuerza, en particular algunos genéricos como la gasolina de alto octanaje, generando una presión adicional.