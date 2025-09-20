Avanzan inversión y consumo privado

CIUDAD DE MÉXICO.- Los principales motores económicos del país, la inversión y el consumo privado, lograron avanzar durante el segundo trimestre del año, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La inversión física (formación bruta de capital fijo) reportó un aumento de 0.2% durante el periodo de abril-junio de 2025 respecto a los primeros tres meses del año, luego de dos trimestres consecutivos a la baja.

Mientras la inversión pública registró una contracción trimestral de 1.5%, la privada logró crecer 0.3%, tras dos periodos de retrocesos.

Por su parte, el consumo privado reportó un avance trimestral de 1.2%, su mayor alza desde el cuarto trimestre de 2022, mientras que el consumo del gobierno aumentó 0.5%, ligando dos trimestres con resultados positivos.

Las exportaciones de bienes y servicios registraron un crecimiento de 0.6% en el periodo de referencia, manteniéndose en terreno positivo desde el cuarto trimestre de 2023.

En términos generales, la oferta y demanda agregada del país crecieron 1.4% durante el periodo abril-junio del presente año. Por parte de la oferta, el valor de las importaciones de bienes y servicios registraron un aumento de 3.9% en el periodo de referencia, luego del tropezón registrados en los primeros tres meses del año.