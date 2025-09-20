Crece demanda de tarjetas de crédito

CIUDAD DE MÉXICO.- Los conciertos de grandes artistas en México disparan las solicitudes de tarjetas de crédito para tener acceso a las preventas, principalmente entre la población joven, según reporta Banamex.

El Director de Tarjetas de Crédito de esa institución bancaria, Rubén Navarrete, afirma que cuando se anuncian fechas de artistas de talla internacional o festivales, el banco registra hasta 150 mil solicitudes de usuarios que quieren adquirir una.

En ese sentido, detalló que mensualmente, el segmento de tarjetas de crédito de Banamex registra crecimientos de 20%, con lo que se mantiene apetito en el mercado, principalmente por la población joven.

Población joven redefine patrones de consumo: invierte más en experiencias que en bienes materiales

El 26% de la población mundial pertenece a la Generación Z, y el 60% de ellos prefiere invertir en experiencias como viajes o conciertos en lugar de bienes materiales, estima Visa.

Los consumidores de eventos en vivo, planifican meticulosamente su asistencia a conciertos, buscando ropa especial y boletos con servicios adicionales como estacionamiento, baños y alimentos; transformando la experiencia a mayor comodidad.

A pesar de que la Generación Z confía en la tecnología y las nuevas empresas para viajar o asistir a eventos, las marcas consolidadas o con trayectoria siguen siendo su opción preferida para las transacciones.

“La Generación Z está redefiniendo los patrones de consumo. Representan el 26% de la población global y están en camino de convertirse en el grupo de consumidores más influyente del mundo, es crucial desarrollar productos que resuenen con ellos”, dijo Jorge Becil, vicepresidente de desarrollo de negocio de Visa México.