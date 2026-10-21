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Avanzan inversiones en el sector inmobiliario

Por El Universal

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Avanzan inversiones en el sector inmobiliario
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Las proyecciones e inversiones en el sector inmobiliario siguen aterrizando y concretándose este año, tanto por el Plan México que trae proyectos de infraestructura, como por la iniciativa privada.

      Grupo Bosque Real anunció que destinará 100 millones de dólares a Karl Lagerfeld Residences Bosque Real, un desarrollo inmobiliario de alta gama que prevé generar más de 600 empleos directos y ampliar la oferta de residencias de marca en México.

      El proyecto contempla una torre de 38 niveles con 73 residencias, entre ellas dos penthouses y un Gardenhouse, además de más de 23 amenidades. La iniciativa marca la primera incursión residencial de Karl Lagerfeld en América Latina y suma una nueva firma internacional al portafolio del grupo.

      Ya en junio pasado la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) estimó que este sector invertirá 18 mil 400 millones de dólares durante el 2026, por la edificación de 262 proyectos a nivel nacional.

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      Además, en ese momento, Bosco Quinzaños, presidente de la ADI, previó que de implementarse el Plan México de este gobierno federal, ese monto podría duplicarse para los siguientes años.

      La empresa cuenta con una cartera de siete proyectos.

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