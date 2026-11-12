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Baja importación de acero asiático

México reduce 30% las compras del metal, sobre todo de Asia

Por El Universal

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Baja importación de acero asiático
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      Ciudad de México.- Con los aranceles y las medidas de control que impuso el gobierno mexicano a la entrada de acero de países con los que no se tiene tratado de libre comercio el gobierno redujo las importaciones sobre todo de Asia.

      El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, dijo que disminuyó la entrada de metales gracias a la trazabilidad que se hace a los productos siderúrgicos que ingresan al país.

      Añadió "hemos logrado poner freno al gobierno de 13 mil millones de pesos de importación" de productos de acero.

      "La industria nos ha ayudado mucho y hemos trabajado con la trazabilidad. Platicaba yo que detectamos alrededor de mil 100 molinos (de acero), muchos en Asia, que no existían, con eso logramos reducir, en algunos meses, el 80% de las importaciones provenientes de Vietnam de acero".

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      Durante el Alacero Summit, el funcionario dijo que se redujeron las importaciones de Corea, India, China y países asiáticos en 30%. Añadió que, por otra parte, esperan que Estados Unidos disminuya el arancel de 50% al acero mexicano.

      En conferencia de prensa al término del evento, el CEO Ternium y presidente de Alacero, Máximo Vedoya, dijo que aunque los aranceles estadounidenses a los productos siderúrgicos afectan a Latinoamérica tienen mayor impacto en las exportaciones mexicanas.

      Añadió que en los últimos cinco años hubo fuertes inversiones en el sector, pero con las medidas contra el acero se reducen las inversiones, además de que, para aumentar la capacidad instalada las empresas siderúrgicas esperan que suba el contenido regional de acero en autos asiáticos, porque ello impulsaría el consumo.

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