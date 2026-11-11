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Valor de crédito hipotecario creció 7%

Por El Universal

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Valor de crédito hipotecario creció 7%
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      CIUDAD DE MÉXICO.- En el tercer trimestre del año, el valor de las viviendas adquiridas a través de un crédito hipotecario creció 7%, de acuerdo con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)

      Mientras que, en el acumulado de enero a septiembre, el crecimiento fue de 7.6%. Donde el valor promedio de avalúo de una vivienda fue de un millón 977 mil 228 pesos.

      Hasta septiembre, en la Zona Metropolitana de Guadalajara fue donde el precio de la vivienda se incrementó más, un 10%; en Tijuana, 8.9%; en Puebla-Tlaxcala, 8.2%; en León, 8.1%; en Monterrey, 7.8%; en Toluca, 5.4%; en Querétaro, 5.2%; y en el Valle de México, 4.6%.

      La vivienda nueva presentó una variación positiva de 7.9%, mientras que el correspondiente a la vivienda usada aumentó 7.3% en el periodo enero a septiembre.

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      El precio de las casas solas se apreció 8.2% y el de casas en condominio y departamentos, considerados de manera conjunta, 6.9% en los primeros 9 meses del año.

      La vivienda económica-social aumentó 9.6% y la vivienda media-residencial se apreció 6.5%.

      Al ordenar los valores de los créditos hipotecarios de menor a mayor, a nivel nacional, se observa que el 25% de las operaciones se realizaron por un valor menor a 848 mil 562 pesos.

      La mediana del valor del avalúo fue de por la cantidad de un millón 302 mil 588 pesos.

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