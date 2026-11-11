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Demanda accionista a Nvidia y Huang

Por AP

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Demanda accionista a Nvidia y Huang
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      Un accionista demandó a Nvidia ya su director general, Jensen Huang, y los acusa de engañar a los inversores en sus respuestas a informes de prensa sobre la aventura del empresario con una presunta espía china, situación que pone en riesgo la seguridad nacional.

      La denuncia se presenta después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el FBI ha iniciado una investigación sobre dicha aventura, la cual Huang ha reconocido y por la que se ha disculpado. Trump afirmó el lunes que Huang le dijo que no tenía idea de que la persona pudiera estar involucrada en espionaje.

      La aventura, que también está siendo examinada por la junta directiva de Nvidia, ha suscitado preocupaciones de que Beijing utilice medios maliciosos para obtener acceso a los microchips de vanguardia de Nvidia, que impulsan el desarrollo de la inteligencia artificial, pero enfrentan restricciones de exportación hacia China.

      En la demanda, presentada el lunes en un tribunal de California, se afirma que la empresa engañó a los inversionistas sobre la relación de Huang con Alice Huang quien, según reportes periodísticos, es sospechosa de trabajar para la inteligencia china, y sobre las implicaciones para la seguridad nacional.

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