Presupuesto para Salud alcanza 2.9% del PIB

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A pesar de que el presupuesto de salud para 2027 aumentó 11.3%, los recursos económicos aprobados por la Cámara de Diputados representan apenas 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB), menos de la mitad del 6% considerado necesario para atender las necesidades médicas de la población, mientras que el gasto de las familias en consultas médicas, medicamentos y otros servicios de salud creció 40% entre 2018 y 2024.

La directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Judith Senyacen Méndez, advirtió que dicho aumento aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 difícilmente compensará el rezago acumulado en el sistema público de salud y la creciente demanda de atención médica.

Explicó que el gasto público en salud pasará de representar entre 2.7% y 2.8% del PIB a 2.9%, aún lejos del 6% que identificó como mínimo necesario para garantizar servicios médicos suficientes.

"Sí, pues sí, este incremento es un buen esfuerzo, pero difícilmente va a resolver estas situaciones", afirmó.

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De acuerdo con cifras del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, entre 2018 y 2024 el gasto de bolsillo de los hogares subió 40% en términos reales, debido a que cada vez más familias deben pagar con sus propios recursos la atención médica que no reciben en las instituciones públicas.

"Las familias necesitan y han tenido que ir aumentando paulatinamente el gasto de bolsillo para poder recibir la atención en salud porque no la reciben en el sistema público", comentó Méndez.

Asimismo, alertó acerca de las dificultades que enfrentará el Servicio Universal de Salud, porque su puesta en marcha implicará incorporar a millones de personas a un sistema que ya presenta problemas de cobertura y financiamiento.

Como ejemplo, señaló que de los más de 53 millones de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), alrededor de 38 millones tuvieron alguna necesidad de atención médica en 2024, pero sólo 28 millones buscaron servicios de salud y aproximadamente 13 millones fueron atendidos en el propio Instituto.

A esa demanda podrían sumarse entre 30 y 40 millones de personas mediante el nuevo esquema de atención universal, lo que obligaría a ampliar los recursos con la intención de garantizar consultas médicas, tratamientos y servicios hospitalarios.

Judith Senyacen Méndez mencionó que el Instituto Mexicano del Seguro Social dispone de un presupuesto superior a 600 mil millones de pesos (mdp), mientras que otros organismos relacionados con el esquema de intercambio de servicios cuentan con alrededor de 3 mil 500 millones, diferencia que refleja los retos financieros para implementar la atención universal.

"No nada más se trata de invertir más, de destinar mayores recursos, pero sí está muy complicado encontrar un sistema de salud con tan pocos recursos que realmente llegue a garantizar la atención", sostuvo.

Finalmente, pidió mayor transparencia en el uso del presupuesto público y en los costos de los servicios médicos privados, particularmente consultas, hospitalizaciones y tratamientos, ante el incremento del gasto que deben asumir las familias mexicanas.