Peso mexicano sufre tropiezo, 18.34 por dólar

CIUDAD DE MÉXICO.- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.34 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.47% o 9 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El peso mexicano fue la tercera divisa más apreciada de la sesión, después de la fuerte depreciación del lunes por el riesgo de que Estados Unidos pudiera enviar tropas a territorio nacional, lo cual fue rechazado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas ante el billete verde fueron: el peso colombiano con 0.91%, el dólar canadiense con 0.51%, el peso mexicano con 0.47%, el dólar australiano con 0.23% y el rublo ruso con 0.22%.

El dólar al menudeo terminó este martes en 18.83 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.21% o 4 centavos por arriba del cierre del lunes.

El mercado de capitales mostró fuertes pérdidas a nivel global, debido a la mayor aversión al riesgo por el conflicto entre China y Japón, así como la posibilidad de que el sistema financiero de Estados Unidos esté escaso de liquidez. Asimismo, se observa nerviosismo en el sector tecnológico en anticipación a los resultados trimestrales de Nvidia que se publicarán hoy.