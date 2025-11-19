logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Peso mexicano sufre tropiezo, 18.34 por dólar

Por El Universal

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Peso mexicano sufre tropiezo, 18.34 por dólar

CIUDAD DE MÉXICO.- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.34 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.47% o 9 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El peso mexicano fue la tercera divisa más apreciada de la sesión, después de la fuerte depreciación del lunes por el riesgo de que Estados Unidos pudiera enviar tropas a territorio nacional, lo cual fue rechazado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas ante el billete verde fueron: el peso colombiano con 0.91%, el dólar canadiense con 0.51%, el peso mexicano con 0.47%, el dólar australiano con 0.23% y el rublo ruso con 0.22%.

El dólar al menudeo terminó este martes en 18.83 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.21% o 4 centavos por arriba del cierre del lunes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mercado de capitales mostró fuertes pérdidas a nivel global, debido a la mayor aversión al riesgo por el conflicto entre China y Japón, así como la posibilidad de que el sistema financiero de Estados Unidos esté escaso de liquidez. Asimismo, se observa nerviosismo en el sector tecnológico en anticipación a los resultados trimestrales de Nvidia que se publicarán hoy.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Baja inversión extranjera en México: Moody´s
Baja inversión extranjera en México: Moody´s

Baja inversión extranjera en México: Moody´s

SLP

El Universal

Cayó a su segundo nivel más bajo en la primera mitad de este año

Peso mexicano sufre tropiezo, 18.34 por dólar
Peso mexicano sufre tropiezo, 18.34 por dólar

Peso mexicano sufre tropiezo, 18.34 por dólar

SLP

El Universal

Presentan propuestas para viviendas
Presentan propuestas para viviendas

Presentan propuestas para viviendas

SLP

El Universal

Crecieron ventas por el Buen Fin
Crecieron ventas por el Buen Fin

Crecieron ventas por el Buen Fin

SLP

El Universal

Empresas calificaron los resultados de la XV edición como buenos o excelentes