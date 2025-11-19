logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Crecieron ventas por el Buen Fin

Empresas calificaron los resultados de la XV edición como buenos o excelentes

Por El Universal

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Crecieron ventas por el Buen Fin

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cinco días de la décima quinta edición de El Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre pasados, permitió a ocho de cada 10 comercios aumentar sus ventas entre 10% y 30%, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Por ello, “71% de las empresas consultadas calificó los resultados de la XV edición de El Buen Fin como buenos o excelentes, lo que confirma que el programa se mantiene como una herramienta clave para impulsar ventas, empleo y consumo responsable en las comunidades”.

De acuerdo con un sondeo hecho por ese organismo, 64% de las ventas se registró en tiendas de autoservicio y departamentales, mientras que 36% restantes se hizo en negocios locales y empresas familiares.

Los sectores más activos durante esos cinco días de venta “fueron el comercio minorista, que concentró 68% de la actividad reportada, y el turismo y los servicios, que representaron 12% adicional”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Confederación dijo que los estados con mayor registro fueron Veracruz, Tamaulipas, Estado de México y Ciudad de México, que en conjunto concentraron más del 54% de la participación. Además, se observó una participación sostenida y creciente en Querétaro, Campeche, Nayarit y San Luis Potosí”.

En esta edición participaron 215 mil 988 negocios, sin embargo, la Concanaco-Servytur aseguró que solamente 41% de éstos logró concluir su registro en la plataforma de El Buen Fin, otro 37% participó activamente pero no completó su proceso de inscripción.

Para el presidente de la Confederación, Octavio de la Torre de Stéffano, “El Buen Fin es una iniciativa que beneficia a las personas que todos los días levantan la cortina, atienden a sus clientes y sostienen la economía local... reafirmamos nuestro compromiso con los negocios y las empresas familiares, con el comercio formal y con el fortalecimiento de las economías comunitarias”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Baja inversión extranjera en México: Moody´s
Baja inversión extranjera en México: Moody´s

Baja inversión extranjera en México: Moody´s

SLP

El Universal

Cayó a su segundo nivel más bajo en la primera mitad de este año

Peso mexicano sufre tropiezo, 18.34 por dólar
Peso mexicano sufre tropiezo, 18.34 por dólar

Peso mexicano sufre tropiezo, 18.34 por dólar

SLP

El Universal

Presentan propuestas para viviendas
Presentan propuestas para viviendas

Presentan propuestas para viviendas

SLP

El Universal

Crecieron ventas por el Buen Fin
Crecieron ventas por el Buen Fin

Crecieron ventas por el Buen Fin

SLP

El Universal

Empresas calificaron los resultados de la XV edición como buenos o excelentes